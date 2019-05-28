صرف معاشات يونيو قبل عيد الفطر بجميع البنوك ومكاتب البريد

صدى البلد بمناسبة عيد الفطر المبارك ، تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارًا من السبت 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية ، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ،وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارًا من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن ١٣ مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف. كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد...

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