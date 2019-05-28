الحية: إيران مستهدفة لأنها من مكونات المنطقة المقاومة والممانعة لسياسة أميركا وإسرائيل

أكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​خليل الحية​ أنه "يحسب للشعب الفلسطيني قدرته على إجهاض مشاريع تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشيرًا إلى أن "لا بقاء لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية رالرغم مما تفرضه الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل من أمر واقع".

وأوضح الحية، في حديث لقناة "الميادين"، أن "​صفقة القرن​ تستهدف المنطقة بكاملها وإن كان عنوانها فلسطين وعلى الجميع استشعار هذا الخطر"، لافتًا إلى أن "كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج موحدة على رفض صفقة القرن".

وشدّد على أن "الوحدة الوطنية ضرورة والوقت لم يعد يسعفنا للتلكؤ في تحقيقها"، مبينًا أن "مؤتمر ​البحرين​ تمرير لصفقة القرن وعلى ​السلطة الفلسطينية​ مطالبة الدول المشاركة بالتراجع عن ذلك".

ونوه بأن "علاقتنا مع ايران ممتازة وفي أعلى مستوياتها"، مؤكدًا أن "​إيران​ مستهدفة اليوم لأنها جزء من مكونات المنطقة المقاومة والممانعة لسياسة ​أميركا​ و​إسرائيل​"، جازمًا أن "إيران ستخرج من هذه الأزمة منتصرة وبانتصارها ستنتصر قوى المقاومة والممانعة في المنطقة".