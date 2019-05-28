مسؤول صيني: بكين قادرة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة

أكد نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في ​الصين​ نينغ جي تشه أن بلاده قادرة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وصحية ومستدامة وسط الاحتكاك التجاريالمتصاعد مع ​الولايات المتحدة​، مشيرا الى أنه ينبغي النظر إلى طبيعة الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة من عدة جوانب.

وأوضح أن أول هذه الجوانب أن "الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة هو احتكاك بين التجارة الحرة وبين الحمائية، حيث ترفع الولايات المتحدة عاليا عصا زيادة التعريفات، من خلال رفع التعريفات الجمركية وممارسة الرقابة على ​الصادرات​، والحمائية التجارية والاستثمارية"، مبينا أن الجانب الثاني هو أن "الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين العولمة ​الاقتصاد​ية وبين الأحادية، حيث تضع الولايات المتحدة مصالحها الوطنية فوق كل شيء، وقانونها فوق القانون الدولي، وتمارس ما يسمى بـ "الولاية القضائية طويلة الذراع"، وتفرض ​عقوبات​ تعسفية على الدول الأخرى وشركاتها".

وشدد على أنه ر"غم أن التعريفات الأميركية قد تجلب بعض التأثيرات على الاقتصاد الصيني، غير أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة لا تمثل إلا جزءا صغيرا فى إجمالى التجارة الخارجية للصين، وأن هناك حيزا كبيرا من الأسواق للصين فى أجزاء أخرى فى ​العالم​.