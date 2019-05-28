مندوب أميركا بمجلس الأمن: سنرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية بإدلب

شدّد مندوب ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​مجلس الأمن الدولي​، زلماي خليل زاد، على أنّ "​سوريا​ تعيش أسوأ أزمة إنسانيّة منذ الحرب العالمية الثانية"، لافتًا إلى أنّ "​روسيا​ تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم ​الركبان​".

ولفت في كلمة له خلال جلسة للمجلس حول الوضع الإنساني في سوريا، إلى "أنّنا قلقون من استهداف المنشآت الطبية في الشمال السوري"، مركّزًا على "أنّنا سنردّ على أيّ استخدام للأسلحة الكيميائية في إدلب".