إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن مؤسس قناة "نسمة" التونسية الخاصة ​نبيل القروي​، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أنه "قررت أن أكون صريحًا وصادقًا وشفافًا مع التونسيين من خلال إعلان نيتي رسميًا الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، كاشفًا أنه يتوقع "ثورة الصندوق في الانتخابات المقبلة، ومعركتي الأساسية لن تكون ضد خصوم سياسيين بل ضد ​الفقر​ لأن تونس في مسار خاطئ.. نحن في بلد غني ينتج الفقر... يمكننا معا أن نربح المعركة ضد الفقر".

وذكر أنه شكّل مجموعة خبراء لتقديم برنامج ولوائح خلال الانتخابات التشريعية التي تسبق ​الانتخابات الرئاسية​ المرتقبة في السادس من تشرين الأول المقبل.

يذكر أن القروي "شخصية مثيرة للجدل" تتهمه الهيئة المنظمة للإعلام التونسي وبعض رجال السياسة باستخدام قناته لخدمة طموحاته السياسية، وعقب ابتعاده عن الحزب الرئاسي "​نداء تونس​"، نظم في السنوات الثلاث الماضية حملات خيرية تقوم على توزيع المواد الغذائية والملابس والتجهيزات الكهربائية.

وأصبحت قناة "نسمة" التي أطلقت عام 2007، إحدى أبرز القنوات الخاصة في البلاد رغم أنها تبث بلا ترخيص، إذ أثار بثها في نهاية 2011 فيلم "بيرسيبوليس" الفرنسي الإيراني جدلًا في البلاد بسبب تجسيده صورة الذات الإلهية، ما أدى إلى تغريم القروي بـ1200 يورو، بتهمة "تعكير صفو النظام العام".

ونفذت هيئة الإعلام السمعي والبصري في تونس في أواخر نيسانالماضي قرار مصادرة معدات بث القناة، كونها لم "تسوّ وضعها القانوني" منذ 2014.