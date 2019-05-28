طالبان: تقارب مع واشنطن في لقاء الدوحة والمشكلة في جدول انسحاب أميركا

أعلن الناطق الرسمي باسم "طالبان" سهيل شاهين أن "​حركة طالبان​ وواشنطن تمكنتا خلال لقاء الدوحة من تقريب المواقف"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن تنتهي الاتفاقات مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية خلال الاجتماعات القادمة. لقد كانت لدينا خلافات جدية مع الفريق الأميركي، وقمنا بإزاحة معظمها، لكن يبقى السؤال الرئيسي الجدول الزمني لسحب القوات. وسنتحدث عن هذا في المستقبل".

وأوضح شاهين "أنني أعتقد أنه ينبغي رفع العقوبات. لأنه عندما يكون ممثلونا خاضعين للعقوبات، بما في ذلك المفاوضون، فلا يمكنهم التحرك بحرية. الآن هم ليسوا تحت العقوبات بشكل مؤقت، نأمل أن يتم ذلك بشكل دائم".

وكان وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ قد أكّد في وقت سابق من اليوم، خلال جلسة مخصصة لمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ​روسيا​ و​أفغانستان​، أن "روسيا مقتنعة بأن النزاع في أفغانستان ليس له حل عسكري"، مشددًا على أن "الطريقة الوحيدة الممكنة للتسوية هي التوصل إلى سلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد، وندعو جميع الأطراف الأفغانية إلى بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن بمشاركة مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يقومون، منذ عام 2001، بعملية عسكرية في أفغانستان ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات، وتعد هذه الحملة العسكرية الأطول في تاريخ القوات المسلحة الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن في عام 2018 ، قدمت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استراتيجية جديدة للعمل في جنوب آسيا، والتي تشمل مشاركة بلدان المنطقة بنشاط أكبر في حل النزاع في أفغانستان.