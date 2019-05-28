"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم اعتبارا من مساء اليوم

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران"، أنّه "سيتمّ استئناف رحلات الشركة إلى ​الخرطوم​ اعتبارًا من مساء اليوم، بإقلاع رحلتها رقم "إم إس 853"، وذلك بعد توقّف استمر 24 ساعة.

وأوضح المصدر أنّ طائرة "مصر للطيران" ستقلع في تمام الساعة 23:45 من ​مطار القاهرة الدولي​ متجّهة إلى الخرطوم، وذلك بعد توقّف إقلاع الرحلات دام يومًا واحدًا بسبب الأحداث الجارية في ​السودان​"، لافتًا إلى أنّ "مركز عمليات الشركة اطمأن على الحالة هناك".

وكانت الشركة قد قرّرت أمس إلغاء رحلتيها رقم "MS 857" و"MS 855" المقرّر إقلاعهما اليوم الثلثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وجاء إيقاف رحلات "مصر للطيران" إلى الخرطوم عشيّة إضراب دعت له "​قوى الحرية والتغيير​" الّتي تقود الاحتجاجات في السودان.