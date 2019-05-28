محكمة أردنية رفضت قطعيا تسليم أردني يشتبه بتورطه في اعتداء بباريس عام 1982

رفضت ​محكمة التمييز​ ​الأردن​ية، أعلى سلطة قضائية في الأردن، قطعيًّا تسليم ​فرنسا​ المواطن نزار توفيق حمادة (57 عامًا) الّذي يُشتبه بتورّطه في اعتداء استهدف مطعمًا يهوديًّا يُدعى "جو غولدنبرغ" في ​باريس​ عام 1982 وأوقع ستة قتلى و22 جريحًا.

وأوضح الموكل بالدفاع عن حمادة المحامي مازن الطويل، أنّ "محكمة جزاء عمان كانت قرّرت في شباط 2016 عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم ولمرور 30 عامًا على القضية، باعتبار أنّ الدعوى سقطت بالتقادم بحكم القانون الأردني".

ولفت إلى أنّ "مساعد النائب العام كان طعن بالقرار لدى محكمة استئناف عمان، الّتي قرّرت ردّ الطعن وتأييد القرار، فتمّ التوجّه لمحكمة التمييز والطعن بالقرار، إلّا أنّها قرّرت ردّ الطعن وأيّدت القرار".