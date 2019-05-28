مساعدة غوتيريس: نصف الشعب السوري بات نازحا ووضع الطفل بأزمة حقيقية في إدلب

أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، على أنّ "نصف الشعب السوري بات نازحًا، و3 ملايين إنسان عالقون في إدلب"، مشدّدةً على أنّ "وضع الطفل بأزمة حقيقيّة في إدلب".
ولفتت في إحاطة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، في نيويورك، إلى أنّ "الضربات الجوية شمال غربي سوريا خلال الشهر الحالي أدّت إلى مقتل أكثر من 160 مدنيًّا ونزوح نحو 270 ألف شخص"، مبيّنةً أنّ "25 هجومًا وقع ضدّ مرافق صحيّة في إدلب خلال شهر".
وبيّنت أنّ "نحو 55 مدرسة شمال غربي سوريا تأثّرت بتصاعد العنف منذ مطلع الشهر الحالي"، مشدّدةً على أنّ "العمليّات العسكريّة تحدّ من قدراتنا لإيصال المساعدات شمال غربي سوريا".
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