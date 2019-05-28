رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة فرصة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي

وصف رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل بن فهم السلمي، دعوة ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ لعقد القمتين الخليجية والعربية في مكة، بأنّها "جاءت في مرحلة حاسمة من تاريخ الأمة العربية، في ظلّ التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة الّتي يشهدها ​العالم العربي​ والإسلامي".

ولفت في بيان، إلى أنّ "انعقاد القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، فرصة كبيرة ومهمّة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي، لحماية الأمن الوطني للدول الإسلامية والعربية، وتوحيد كلمتها والتصدّي للتحديات والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها، وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظلّ التطوّرات الأخيرة".

وأعرب السلمي عن تقديره العالي لـ"الدور القيادي والمحوري الّذي تقوم به السعودية، وحرصها على حماية الأمن الوطني القومي العربي والإسلامي وترسيخ السلام والدفاع عن مصالح الدول، ودعم كلّ ما يجمع الكلمة ويوحّد الصف وينسّق المواقف العربية والإسلامية".

كما استهجن "الإستهداف الّذي تتعرّض له السعودية، ومن ذلك الاستهداف المتعمّد لمنشآتٍ حيويّة تمسّ استقرار ​الاقتصاد العالمي​ بالهجوم بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ نفط بالسعودية، والاعتداء على أربع سفن تجارية من جنسيّات عدّة بعمليّات تخريبيّة قرب المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​".

وشدّد على أنّ "هذه الأعمال العدوانيّة تُعدّ جرائم حرب ولها مردودات سلبيّة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتستوجب التحرّك الفوري والحاسم من ​المجتمع الدولي​".