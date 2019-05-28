مراد: الأمن بالتراضي لا يبني وطن فارفعوا أيديكم المذهبية عن الأجهزة الأمنية

شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "الأمن بالتراضي لا يبني وطن، والأمن الطائفي لا يحمي الطائفة، والأمن السياسي لا يعزز الإستقرار. ‏فارفعوا أيديكم المذهبية عن ​الأجهزة الأمنية​ إكراماً لها وللبلد".

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