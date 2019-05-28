أبو فاعور: وزارة الصناعة بصدد التحضير لمؤتمر وطني عن الصناعات الغذائية

أكد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ أن "صناعة الألبان والأجبان أساسية ومهمة جدا لكونها تتقاطع مع ​الزراعة​ وتربية الأبقار، وهو معني بحماية الانتاج المحلي"، مشددا على أن "هذا القطاع لن يبقى متروكا أو مهملا، بل سيلقى كل الاهتمام والرعاية من خلال سلسلة اجراءات وتدابير ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية الأخرى في سبيل المحافظة على تطويره وتحديثه وتكبير حجم أعماله".

وفي تصريح له بعد استقباله وفدا من المجلس اللبناني لمصنعي ​الحليب​ ومشتقاته برئاسة جاك كلاسي أوضح ابو فاعور أن "​وزارة الصناعة​ في صدد التحضير لمؤتمر وطني عن الصناعات الغذائية نهاية الشهر المقبل برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، سيحمل نتائج ايجابية لهذا القطاع الذي تدخل صناعة الألبان والأجبان في نطاقه".

وأوضح أعضاء الوفد أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يفوق المليار ​دولار​ ويشغل نحو مئة ألف عامل في مئة وخمسين مصنعا مرخصا ومئة وخمس وعشرين مؤسسة غير مرخصة.