في عهدة وزير العدل: قاضية معيّنة خلافاً للقانون ومدعى عليها

في ظل الكلام عن التوظيف المخالف للقانون، علمت "النشرة" أنه يتم التداول بإسم إحدى القاضيات في ​القضاء​ الإداري لتولي منصب قضائي رفيع شاغر منذ مدة وجيزة، علماً أن تعيينها أتى مخالفاً للقانون لدى دخولها السلك القضائي، إذ يُشترط الا يكون المرشح قد تجاوز 31 من العمر في حين أن هذه القاضية، التي هي من مواليد كانون الثاني 1969، كانت تقدمت بطلب ترشيحها الى مباراة ​معهد الدروس القضائية​ في شهر تشرين الأول 2000، بحيث تكون بذلك قد تخطت السن القانونية المطلوبة للتعيين أي الشروط العامة للتوظيف، فيكون تعيينها قابلاً للطعن به في أي وقت، كما أن درجاتها في الخدمة الفعلية (8 درجات) أو مع الإستثنائية منها (14 درجة) التي لا تحتسب أصلاً ولا تسمح لها بالمركز المتداول به الذي يشترط القانون أن يكون المستشارون في الدرجة 16 وما فوق.

واللافت أن أشقاء القاضية الثلاثة تقدموا بدعاوى في حقها أمام المحاكم ​العدلية​ على خلفية حقوق إرثيّة نالتها على غير وجه حق، في الوقت الذي يتم التداول بإسم القاضية في ​التعيينات​ المرتقبة.

نترك هذه المعلومات الموثوقة في عهدة من يعنيهم الأمر وفي مقدمهم وزير العدل الحريص على شفافية ونزاهة السلطة القضائية.