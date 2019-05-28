كنعان: سنكمل بمجلس النواب مسار الرقابة والإصلاح البنيوي الذي بدأناه منذ سنوات

أكّد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنكمل في ​المجلس النيابي​ مسار الرقابة والإصلاح البنيوي الّذي بدأناه منذ سنوات في ​لجنة المال والموازنة​، كما بداية التصحيح الحاصل في النهج الحكومي". وارفق التعليق بموسم: "الموازنة البداية".

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