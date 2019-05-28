ساترفيلد أطلع الرئيس عون على ما تحقق بشأن ترسيم الحدود البحرية

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، وفي حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، مساعد وزير خارجية ​الولايات المتحدة الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى السفير ​ديفيد ساترفيلد​، وتداول معه في الاتصالات القائمة حول ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية؛ وذلك في ضوء المساعي الّتي تبذلها الولايات المتحدة لتوفير المناخات الملائمة لبدء عملية الترسيم. وقد أطلع ساترفيلد، الرئيس عون على ما تحقّق حتّى الآن من الإتصالات الّتي أجراها والّتي سوف تستمرّ خلال الأيام المقبلة.

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