الحريري ترأس اجتماعا في السراي جرى خلاله عرض السياسة الإسكانية بلبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعًا حضره وزيرا المالية ​علي حسن خليل​ والشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، رئيس مجلس الإدارة- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، المدير العام المساعد لـ"مصرف الإسكان" محي الدين فتح الله ورئيس "​مجلس الإنماء والإعمار​" ​نبيل الجسر​، وجرى خلاله عرض لل​سياسة​ الإسكانيّة العامة في ​لبنان​. وكان الحريري قد التقى الوزير السابق ​رشيد درباس​، وبحث معه بالأوضاع العامة وبشؤون طرابلسية.

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