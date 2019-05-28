مكاوي طلب من المؤسسات الإلتزام بالقوانين لجهة نظافة برك السباحة وخلوها من الجراثيم

أصدر محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​، مذكرةً طلب فيها من المؤسسات العاملة ضمن نطاق جبل لبنان الإداري، الّتي لديها برك سباحة داخليّة أو في الهواء الطلق، "الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعيّة، لا سيما لجهة نظافة مياه المسبح وخلوّها من الجراثيم والبكتيريا الضارّة، واتّباع الإجراءات والمعايير المعتمدة لتأمين هذه الغاية، على أن يتمّ أخذ عيّنات مياه برك ​السباحة​ وفق جدول زمني محدّد".

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