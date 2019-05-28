شهيب استغرب كلام شقير: لسنا بوارد المس بحق أساتذة الجامعة اللبنانية بالتظاهر

ردّ المكتب الاعلامي لوزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ على ما ورد على لسان وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريحه حول "إعطاء الوزير شهيب ​الضوء​ الأخضر للحسم من رواتب أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ في حال استمروا في إضرابهم"، مشيراً الى أن "شقير كان حاضراً خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ التي طرح فيها هذا الموضوع وسمع اعتراض ورفض شهيب القاطع حول هذه المسألة وكيف أن وزير المالية ​علي حسن خليل​ أيده في الرفض".

ولفت شهيب الى "أنني إذ استغرب لجوء شقير إلى إثارة هذا الموضوع مجدداً عبر الاعلام، أعود للتأكيد أن المسألة ليست مطروحة لا من قريب ولا من بعيد، وأذكره مجدّداً بأن رئيس ​الحكومة​ الراحل ​صائب سلام​ كان قد تراجع عن قرار طرد 300 أستاذ كانوا قد لجأوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، ولذا لسنا بوارد المس بالحقوق المشروعة لأساتذة الجامعة اللبنانية بالتظاهر، رغم أن مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها سبق أن طرحت خلال اجتماعاتي المتكررة بهم وتأكيدي لهم بأن رواتبهم لن يطالها أي تخفيض، كما إن أرقام مشروع قانون موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء وأحيل إلى ​مجلس النواب​ واضحة لهذه الجهة، ولجهة عدم تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية".

ولفت الى "أنني أؤكد حرصي على كرامة أساتذة الجامعة وطلابها ومجلسها وهيئتها النقابية، وأثق بحكمة أساتذة الجامعة المضربين بالتعويض على أبنائنا ​الطلاب​ كل ما فاتهم من عامهم الدراسي، وأدعو إلى عدم تناول موضوع الجامعة اللبنانية عبر الاعلام لأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مجلس الجامعة وأساتذتها وطلابها وهيئاتها النقابية للبحث بكل هواجسهم".