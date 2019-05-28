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نصار أصدرت مذكرتي توقيف بحق أصحاب مستودع في طرابلس يحتوي على كميات مهربة من الدخان والسيكار

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أصدرت قاضي التحقيق الأول في ​الشمال​ سمرندا نصار مذكرتي توقيف في حق أصحاب مستودع في ​طرابلس​ يحتوي على كميات ضخمة مهربة من الدخان والسيكار عبر الحدود البرية.

وكانت ​المديرية العامة للجمارك​ قد دهمت الأسبوع الماضي المستودع، فأحال مديرها العام ​بدري ضاهر​ الملف الى ​النيابة العامة​ الإستئنافية في الشمال التي ادعت على أصحاب المستودع بجرم تبييض الأموال الذي تصل عقوبته الى السجن لمدة سبع سنوات.

يشار الى أنها المرة الأولى التي تطبق فيها بنود قانون رقم 44 حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل ​الارهاب​ بعد تعديله، والذي جعل من التهريب الجمركي جرم تبييض أموال، وذلك إنفاذا ل​سياسة​ التشدد في ضبط التهريب.

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