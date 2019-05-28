بري التقى ساترفيلد وبحث معه ترسيم الحدود البحرية والبرية

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط السفير ​دايفيد ساترفيلد​ في اطار تحركه بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية ، حيث لا زال يسجل تقدم بحاجة الى خطوات اخرى في اطار هذه المساعي .

كما استقبل بري منسق ​الامم المتحدة​ للشؤون الانسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، وجرى عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة، وعمل المنظمات الدولية والتنسيق مع لبنان .