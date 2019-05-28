بري التقى ساترفيلد وبحث معه ترسيم الحدود البحرية والبرية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط السفير دايفيد ساترفيلد في اطار تحركه بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية ، حيث لا زال يسجل تقدم بحاجة الى خطوات اخرى في اطار هذه المساعي .
كما استقبل بري منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، وجرى عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة، وعمل المنظمات الدولية والتنسيق مع لبنان .
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