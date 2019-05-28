وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما بنيويورك

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing توفي الأمريكي «روبرت برنشتاين» أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس «هيومن رايتس ووتش» وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة «نيويورك» الأمريكية. وذكر راديو «فرنسا الدولي» اليوم الثلاثاء أن أبناء «برنشتاين» اكدوا نبأ وفاته لصحيفة «نيويورك تايمز».. مضيفا أن برنشتاين أسس منظمة هيومن رايتس ووتش خلال الحرب الباردة.

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