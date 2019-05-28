شكرا لقرائتكم خبر عن عصام خليل: تقرير "هيومان رايتس" عن الأوضاع فى سيناء غطاء حقوقى للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استنكاره الشديد لما تضمنه تقرير هيومن رايتس ووتش الذى صدر، اليوم، بعنوان "اللى خايف على عمره يسيب سينا" وهو التقرير الذى زعمت الووتش انه يتناول الأوضاع بشمال سيناء.

وقال الدكتور خليل، فى بيان عن الحزب، أن الحزب لديه ملاحظات شكلية ومنهجية عديدة على هذا التقرير الخبيث الذى تضمن كلاما مسموما يعكس جهود الووتش الحثيثة للدفاع وتقديم غطاء حقوقى للجماعات الأرهابية المسلحة فى سيناء.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، ان أبرز ما لفت انتباه بهذا التقرير هو إصرار "ووتش" على وصف ما يحدث فى سيناء بأنه نزاع مسلح وأطلاق وصف طرفى النزاع على القوات المكلفة بإنفاذ القانون والجماعات المسلحة والووتش وباحثيها يعلموا أن هذا تدليس ولا يعكس حقيقة ما يجرى على الارض فى سيناء ، لأن تلك الجماعات المسلحة لايمكن ان تكون طرف لأنها ليست قوى معارضة ولا تحمل مطالب سياسية فضلا عن حملها السلاح فى مواجهة الدولة المصرية وأهالى سيناء مما يلزم الدولة بمواجهة تلك الجماعات والقضاء عليها.

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و أوضح ان محاولة التقرير القفز على الواقع ولوى عنق الأحداث ووصف ما يحدث فى سيناء بأنه نزاع مسلح غير دولى.

و أكد رئيس حزب المصريين الأحرار ،ان هذا هو السقوط بعينه لأن المنظمة أيضا تعلم ان الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جينيف والبروتوكول الملحق بها عرف النزاع المسلح غير الدولى "بانه نزاع بين القوات النظامية للدولة وقوات منشقة عنها او جماعات مسلحة نظامية اخرى تسيطر على جزء من إقليم الدولة بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة" وبطبيعة الحال فالوضع فى سيناء ليس كذلك.

وتابع :" تمتد سيادة الدولة المصرية على كامل اراضيها واطالب المجتمع الدولى بأن يقوم بدوره فى مطالبة الووتش بالتوقف عن اطلاق أكاذيبها من أجل توفير دعم لجماعات ارهابية مسلحة تهدد حياة الأبرياء فى سينا وتزرع قنابل الموت بطريقة عشوائية لاستهداف القوات النظامية من الجيش والشرطة فى سيناء".