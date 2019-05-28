شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام" : إنذار مجلة الأهلى وإحالة صحفيين للتحقيق لسبهم رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوجيه إنذار لمجلة الأهلي، التى تصدر عن النادي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادى الزمالك بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح.

كما أوصت لجنة الشكاوى بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس.

شارك فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة لمناقشة الموضوع، كل من محمد العمرى وكيل المجلس وجمال شوقى عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحى عضو المجلس ومقرر اللجنة و عبد الجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.