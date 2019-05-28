شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب الزيادة السكانية وتأثيرها على الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى التصدى لأزمة الزيادة السكانية، والآليات الجديدة المفترض اتباعها خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع هذا الملف الذى يشكل خطورة على الاقتصاد المصرى.

وقال "هلالى" عن طلب المناقشة، إن تلك الأزمة تتطلب تضافر جهود كل مؤسّسات الدولة للتعامل معها، لافتا إلى أن أبرز محور فيه يعتمد على تغيير ثقافة المجتمع وزيادة الوعى لدى المواطنين حول خطورة تلك الأزمة، وأن الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادى وتؤثر على حجم الإنجازات على أرض الواقع لأنها تقلل نصيب الفرد فى الناتج القومى.

وطالب عضو مجلس النواب بعقد اجتماعات دورية بين وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى والشباب والأوقاف ومؤسسة الأزهر والكنيسة، وجمعيات المجتمع المدنى وممثلى الإعلام، للوقوف على الحالة ووضع خطة للتعامل مع هذا الملف الحيوى، على أن يُخاطب الجمهور لزيادة الوعى لديه بخطورة الوضع حال استمراره هكذا، مشيدا بعدد الحملات التى أطلقتها الحكومة فى هذا الصدد، ومطالبا بمزيد من العمل حتى تؤتى ثمارها.