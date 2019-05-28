شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تنظم زيارات للمحافظات والملاعب المستضيفة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سينظمون خلال الفترة المقبلة عددا من الزيارات الميدانية للمحافظات التى تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى تُعقد فى مصر خلال يونيو ويوليو المقبلين.

وأوضح "حسين"، أن نواب الشباب والرياضة سيزورون عددا من الملاعب التى تحتضن المباريات، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال البطولة، وهى ستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوى والكلية الحربية وبرج العرب بالإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، للتعرف على تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة جماهير الفرق المشاركة فى البطولة، واستعدادات الملاعب لاستقبال الجماهير المصرية، خاصة أن البطولة تنطلق خلال 3 أسابيع تقريبا.