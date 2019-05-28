روسيا تستدعي سفير إسبانيا على خلفية تصريحات "غير ودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
استدعت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسباني فالديرام باريخا، على خلفية تصريحات غير ودية من قبل القائم بأعمال وزير خارجية بلاده بحق روسيا.
وذكرت الخارجية الروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "أعربنا له عن استغرابنا وأسفنا إزاء التصريحات غير الودية للقائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزيبه بوريل، بحق روسيا في مقابلة مع مجلة (البيريوديكو) في 23 مايو الجاري ".
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