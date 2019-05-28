وزير الخارجية الألماني: أمريكا اللاتينية وأوروبا "حلفاء طبيعيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

يسعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إعادة تحفيز العلاقات المهملة منذ فترة طويلة مع أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقال ماس خلال مؤتمر يشارك فيه نحو 20 وزير خارجية في برلين اليوم الثلاثاء إن أمريكا اللاتينية وأوروبا شركاء طبيعيون ، مبرزا أهمية القيم والمصالح المشتركة، ومدافعا عن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة في وجه السياسات القومية المنفردة.

وأضاف ماس: "في عالم يحل فيه قانون الأقوى محل قوة القانون، لا يمكن أن يكون لأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي سوى الخسارة. نحن برمتنا لسنا قوة عظمى".

Advertisements

يذكر أن ماس أعد لهذا الاجتماع خلال زيارته للبرازيل وكولومبيا والمكسيك في أبريل الماضي.

ويهدف الاجتماع بجانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي إلى تدعيم التشابك في المجال المجتمعي. ومن المنتظر الدعوة خلال المؤتمر إلى مبادرة للمساواة بين الجنسين.

يشار إلى أن فنزويلا هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم يتم دعوتها لهذا المؤتمر، حيث من المقرر ألا يكون للنزاع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من الولايات المتحدة خوان جوايدو، دور كبير خلال المؤتمر.

وقال ماس: "لا ينبغي أن نخفض علاقاتنا إلى دبلوماسية الأزمات فقط".