وزير خارجيّة فرنسا : نكثّف جهودنا لتجنيب أربعة دواعش فرنسيّين عقوبة الإعدام في العراق

وكالات - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان اليوم، الثلاثاء 28 ماي 2019، إن فرنسا تكثف جهودها لتجنيب أربعة دواعش فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش

وفي حديث لإذاعة "فرانس أنتر"، أكد الوزير الفرنسي "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".