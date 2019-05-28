وكالات - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان اليوم، الثلاثاء 28 ماي 2019، إن فرنسا تكثف جهودها لتجنيب أربعة دواعش فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش
وفي حديث لإذاعة "فرانس أنتر"، أكد الوزير الفرنسي "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجيّة فرنسا : نكثّف جهودنا لتجنيب أربعة دواعش فرنسيّين عقوبة الإعدام في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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