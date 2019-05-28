العراق / الحكم بالإعدام على "أبي سليمان التونسي" بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش

أصدرت محكمة في بغداد اليوم، الثلاثاء 28 ماي 2019، حكما بالإعدام على فرنسيّين أدينا بالإنتماء إلى تنظيم داعش، حسب وكالة "فرانس برس"
والمدانان هما إبراهيم النجارة (33 عاما) المعروف بكنية "أبو سليمان التونسي" الذي إتهمه جهاز الإستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ عاما 33 بعد غد الخميس، وكانا قد نقلا من سوريا إلى العراق نهاية جانفي.
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