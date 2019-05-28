اليابان / قتيلان أحدهما تلميذة وسقوط 16 جريحًا بسكين رجلٍ طعنهم ثم إنتحر

وكالات - قتل رجل مسلح بسكين تلميذة عمرها 12 عاما ورجلا آخر ثم انتحر، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 قرب طوكيو أسفر ايضا عن جرح 16 شخصا بينهم العديد من الأطفال.

وعملية الطعن التي وقعت في كاواساكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، هجوم نادر من نوعه في اليابان التي تسجل واحدة من أدنى معدلات الجرائم العنيفة بين الدول المتقدمة. ولم ترد تفاصيل فورية حول دوافع المهاجم.

وقال كيوشي ماتسودا، نائب مدير مستشفى نيبون للصحافيين إن التلميذة والرجل البالغ من العمر 39 عاما توفيا متأثرين بجروحهما.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية إن المهاجم المفترض، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، توفي متأثرا بجروحه بعد أن طعن نفسه. وقالت أجهزة الطوارئ إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

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وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تصريحات تلفزيونية "إنها حادثة مروعة. أشعر بغضب عارم".

وقدم آبي "التعازي الخالصة للضحايا والأمل بالشفاء العاجل للجرحى".

وذكرت صحيفة اساهي شيمبون إن رجلا عمره 57 عاما كان في الجوار سمع صراخ الأطفال وشاهد رجلا في متوسط العمر ممسكا بسكين قرب موقف الحافلات وكان يصرخ "سأقتلكم".