مقتل عنصرين من الحشد الشعبي بتفجير سيارة مفخخة في بيجي

أفاد مصدر أمني في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر قوات الحشد الشعبي بتفجير سيارة مفخخة. وقال المصدر إن "عنصرين قتلا Advertisements بتفجير سيارة مفخخة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي التابع لصلاح الدين، وحديثة التابع لمحافظة الأنبار". بتفجير سيارة مفخخة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي التابع لصلاح الدين، وحديثة التابع لمحافظة الأنبار". وأضاف أن "التفجير تسبب بجرح عدد آخر من العناصر وأن حصيلتهم لم تعرف حتى الآن". وينفذ تنظيم "داعش" الإرهابي بين فترة وأخرى عملياته في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته قبل أن تحررها القوات العراقية، ويركز نشاطه الإجرامي في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

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