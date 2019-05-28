أردوغان يعلق على "عملية المخلب" للجيش التركي بكردستان العراق

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بالتوفيق للجيش التركي، في عمليته العسكرية في إقليم كردستان شمالي العراق.

جاء ذلك، في تغريدة عبر "تويتر"، تعليقا على عملية عسكرية، أطلقت عليها تركيا اسم "عملية المخلب"، ضد مواقع المسلحين الأكراد في منطقة هاكورك شمال العراق.

يشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار،

على إدارة العملية العسكرية رفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية.

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أعلنت صباح، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة أطلقت عملية عسكرية ضد "أوكار الإرهابيين" في هاكورك، موضحة أن الحملة بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف

"مواقع الإرهابيين" في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية عصر، أمس الاثنين، ثم بدأت فرق ألوية "الكوماندوز" الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات "أتاك" الهجومية، و"الهدف منها تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".