الحكم بالإعدام على داعشيين فرنسيين آخرين بالعراق

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على فرنسيين جديدين أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش"، ليصل بذلك إجمالي أحكام الإعدام العراقية على دواعش فرنسا إلى ستة حتى الآن.
وجاء إعدام اليوم، بعد صدور أحكام مماثلة بحق 4 دواعش فرنسيين في أوقات سابقةهذا الأسبوع، وهم: مصطفى المرزوقي، وكيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، وهم بين 12 داعشيا فرنسيًّا سلمتهم "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" لبغداد من شمال شرقي سوريا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت
وقالت إن "سفارة باريس في العراق، وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لتوضح للسلطات العراقية موقف فرنسا المعارض لعقوبة الإعدام".
كما أكدت أنها "تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لـ"داعش"، يجب أن يعاقبوا على جرائمهم".
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