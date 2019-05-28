كوشنر يزور الشرق الأوسط لبحث خطة السلام الأميركية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكلف بخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، رافضاً الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأميركي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة جايسون جرينبلات وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

ولم يعط المسؤول أي ايضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكوشنر، الذي كلفه الرئيس الأميركي منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيزور لاحقاً اعتباراً من 1 يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن، حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

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ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو، خلال مؤتمر المنامة، عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع مايو أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.