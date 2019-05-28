قتلى في معارك للجيش السوري مع فصائل إرهابية

قُتل عشرة أشخاص، اليوم الثلاثاء، خلال معارك بين الجيش السوري وفصائل معارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

ومنذ أواخر شهر إبريل الماضي، تشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا)، معارك مكثفة بين قوات الجيش السوري والفصائل.

ووقعت معارك، اليوم الثلاثاء، في محافظة إدلب خصوصاً منطقة جبل الزاوية في جنوب شرق المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وأودى النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بحياة أكثر من 370 ألف شخص، بحسب المرصد السوري وتسبب بنزوح ملايين الأشخاص.

اقرأ أيضاً.. مقتل 20 شخصاً خلال معارك بمناطق عدة في سوريا