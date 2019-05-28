قتيلان و15مصاباً في حادثة طعن باليابان

أعلنت السلطات اليابانية مقتل فتاة ورجل وجرح 15 فتاة في منطقة طوكيو الكبرى اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم لهجوم من رجل يحمل سكيناً في محطة للحافلات.
وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي إن فتاة، 12 عاماً، ورجل في الثلاثينيات من عمره لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد نقلهما إلى المستشفى.
وذكر مسؤول آخر بالمستشفى إنه من بين 15 فتاة مصابة، أصيبت ثلاث فتيات أعمارهن ست سنوات بجروح خطيرة، وأصيبت امرأة في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة.
وتمت مهاجمة الفتيات أثناء انتظارهن لحافلة مدرسية قرب محطة نوبوريتو في مدينة كاواساكي قرب طوكيو، حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو عن السلطات المحلية.
وأفادت الوكالة بأن المهاجم وهو رجل في الخمسينيات من العمر، وكانت الشرطة قد تحفظت عليه لكنه كان فاقدا للوعي بعد أن طعن نفسه في رقبته، لقي حتفه في المستشفى، مضيفة أن الشرطة عثرت على سكينين في موقع الهجوم.
وجرى إخطار السلطات المحلية بالحادث حوالي الساعة 07:45 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2245 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش)، حسب التقرير.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اليوم الأخير من زيارته لليابان التي استمرت أربعة أيام، عن تعازيه لضحايا الهجوم.
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