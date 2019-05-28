كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صهر ترامب فى الشرق الأوسط لحشد الدعم لخطة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد صهر الرئيس دونالد ترامب والمستشار البارز جاريد كوشنر في الشرق الأوسط لحشد الدعم لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي لم يكشف عنها بعد.

ووفقًا لوكالة أسوشيتدبرس، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن كوشنر، إلى جانب مبعوث ترامب الخاص للمفاوضات الدولية جاسون جرينبلات، والمبعوث الخاص لإيران براين هوك ، سيزوران المغرب والأردن وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي الرحلة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لطرح الجزء الاقتصادي من الخطة في مؤتمر في البحرين في أواخر يونيو، وقد رفض الفلسطينيون بالفعل خطة السلام وحثوا الدول العربية على تجنب المؤتمر، وأشارت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى أنها ستشارك.