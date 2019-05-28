كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدع جسر زجاجي جديد للمشاة وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بعد يوم واحد فقط من افتتاحه لعبور المشاة. وبعد ظهور شرخ في أحد الألواح الزجاجية، وأجلي المشاة من الجسر وأغلقت مداخله.

وظهر الشرخ، على إحدى منصات الجسر الخاصة بالمشاهدة، والتي تربط بين قوس الصداقة بين الأمم ومتنزه فلاديميرسكايا غوركا وسط العاصمة كييف.

ويعتبر الجسر الجديد، من إنجازات عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، وافتتح أمام الجمهور مع حلول "يوم كييف" الذي احتفل به يوم الأحد الماضي، وأطلق المواطنون على الجسر، فيما بينهم، اسم "جسر كليتشكو".

وأثارت الحادثة، امتعاض العمدة الذي قال، إن السبب على الأغلب، يكمن في محاولة تخريب.

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وأضاف: "انطلاقا من سماكة الزجاج وميزاته الفنية، لا يمكن أن يحدث هذا الأمر تلقائيا، ودون سبب. نعتقد أن هناك محاولة تخريب".

وأعرب عن اعتقاده، بأن الجسر أطلق عليه الرصاص من الأسفل. وأضاف: "هذه المحاولة، جريمة وسنرد عليها بشكل صارم".

من جانبها تقول الشرطة، إن سبب الشرخ، هو قيام مجموعة من الشبان والمراهقين بالقفز بقوة خلال وقوفهم على الشرفة.