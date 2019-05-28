كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تكلف العالم 600 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة خطيرة، مع زيادة فرض التعريفات وهناك خطر حدوث المزيد.

وبينما لا يزال هناك حل سريع ممكن، حيث يجتمع الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينج في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكن في هذه المرحلة، يبدو من المرجح أن تكون الحرب التجارية طويلة وفوضوية ومكلفة.

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وقام الاقتصاديان في وكالة بلومبرج، دان هانسون وتوم أورليك، بوضع السيناريوهات الرئيسية، وكان استنتاجهم الرئيسي: أنه إذا توسعت التعريفات لتشمل كل التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجعت الأسواق رداً على ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتكبد خسائر 600 مليار دولار في عام 2021، وهو عام ذروة التأثير.

وفي 10 مايو، رفعت الولايات المتحدة أسعار التعريفة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى 25 %، وكان الانتقام سريعا، حيث رفعت الصين التعريفات الجمركية على بعض السلع الأمريكية في حدود 5 % إلى 25 %.

وبعد عامين من ذلك، تشير نمذجة بلومبرج الاقتصادية إلى أن الإنتاج في الصين والولايات المتحدة سيكون أقل بنسبة 0.5 % و 0.2 % على التوالي، ومقارنة بسيناريو عدم الحرب، وسينخفض الإنتاج العالمي أيضًا.