غاتوزو يتنازل عن 5.5 مليون دولار: “علاقتي بميلان أكثر من مسألة مال”

تنازل جينارو غاتوزو، مدرب فريق ميلان الإيطالي، وواحد من أبرز رموزه كلاعب سابقا، عن مجموع رواتب يقدر بـ5.5 مليون دولار، لصالح النادي، وذلك بعد أن أعلن، اليوم الثلاثاء، رحيله عن الفريق، بسبب فشله في بلوغ دوري أبطال أروبا.

وقال غاتوزو، في تصريحات صحفية، إن علاقاته مع نادي ميلان ليست علاقة مال، ” لذلك فقد قررت الرحيل عن النادي، على الرغم من تبقي عامين اثنين من عقدي مع ميلان، لقد أمضيت 18 شهرا مع الفريق، عشت لحظات لا تنسى، إنه اختيار مؤلم لكنه مدروس”.

وقد اشتهر غاتوزو اللاعب والمدرب بعصبيته الزائدة وعشقه الكبير لنادي ميلان.

وقاد غاتوسو، الذي يتولى منصبه منذ 18 شهرا، ميلانو إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة.