جيبور يعلن رحيله: “حفاظا على نزاهة الوداد لن أذكر الأسباب.. والأمور بين يدي وكيلي والمحامي”

أعلن الليبيري، ويليام جيبور، مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، رحيله عن الفريق مع انتهاء الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد أن خرج من مخططات مدرب الفريق فوزي البنزرتي، وبات من الأسماء التي يرغب النادي في تسريحها الصيف المقبل.

وكتب جيبور “رسالة وداعية” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يعلن فيها انتهاء تجربته مع النادي، دون أن يذكر أسباب ذلك، لكن دون الحديث عن فسخ العقد، الذي مازال يربطه مع الوداد لموسمين آخرين.

وقال جيبور في الرسالة ذاتها: ” سوف أغادر للعديد من العوامل والأمور التي وقعت في النادي، والتي لن اتحدث عنها، من أجل الحفاظ على نزاهة وصورة الوداد البيضاوي، وأتمنى ألا أجبر على الحديث عنها”.

وأضاف، ” أتمنى أن تحل الأمور خلف الأبواب المغلقة بشكل ودي، الآن الأمور بين يدي وكيل أعمالي ومحامي الخاص”.

وقدم المهاجم الليبيري شكره الكبير، لكل جماهير النادي الأحمر، ” على الرغم من اللحظات الصعبة التي عاشها في فترة من الترات”، كما عبر عن فخره الكبير للانتماء لفريق كبير مثل الوداد، وأن يلعب أمام جماهيره الكبيرة.

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ومن المرتقب أن يجالس، سعيد الناصيري، رئيس النادي الأحمر، مباشرة بعد إياب نهائي عصبة الابطال الإفريقية، وكيل أعمال اللاعب ومحاميه، من أجل إيجاد حل ودي وفك العقد الذي يربط بينهما.

وخرج جيبور من مخططات البنزرتي، بعد أن ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم، ولم يقدم الإضافة المرجوة من الجماهير.