سلمى رشيد تعلن عرض أول أفلامها – فيديو

تطل الفنانة المغربية، ​سلمى رشيد، على الجمهور المغربي، في أول تجربة لها في التمثيل في فيلم بعنوان “قلبي لي بغاه”، الذي يعرض على القناة الثانية.

وصدر كليب أغنية الـ”جنيريك”، بصوت سلمى رشيد، التي نشرت جزءً منها، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وعلقت عليه “يمكنكم مشاهدة كليب “جينيريك” فيلم “قلبي لي بغاه” كاملا الآن حصريا على “يوتيوب”، فرجة ممتعة، وانتظروا، يوم الأحد المقبل، عرض الفيلم على القناة الثانية “2mtv ” أتمنى أن ينال إعجابكم “.

ويشارك في العمل، الذي يخرجه هشام الجباري، الممثل عبد الإله رشيد، ومحمد الخياري.

وفي أحداث الشريط، يقع الممثل الخياري، الذي يجسد دور مالك فندق معروف، في حب مغنية الفندق، فيما تجسد سلمى رشيد دور مديرة مسؤولة عن التعاقد مع الراغبين في تنظيم حفلات في الفندق نفسه، أما عبد الإله رشيد، فيتقمص دور مدير الفندق، الذي يتخلى عن حبه لسلمى رشيد من أجل الزواج بابنة الخياري.