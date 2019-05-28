حمد الله يمدد مقامه في السعودية.. والنصر يمنحه راتبا يفوق نجوم برشلونة

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، توصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق نهائي مع نجم الفريق وهدافه، وأحسن لاعب في السعودية، المغربي عبد الرزاق حمد الله، من أجل تمديد عقده إلى غاية نهاية عام 2022.

وحسب المصادر نفسها، فإن المفاوضات بين الطريفين انتهت بشكل تام، وبقي فقط الإعلان الرسمي من طرف النادي على توقيع عقد جديد للاعب، سيمدد مقامه في السعودية لسنوات إضافية، بعد أن وقع على واحد من أفضل مواسمه الكروية، وتوج هدافا تاريخيا للدوري السعودي.

هذا الاتفاق، جاء بعد أن تمكن النادي من إغراه براتب خيالي، وإغراءات مالية جد مهمة.

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فحسب صحيفة “الجزيرة” السعودية، فإنه بموجب العقد الجديد، ” سيتم رفع راتب حمد الله السنوى، من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو”، وهوأغلى الرواتب في السعودية.

وأكدت الصحيفة ذاتها على أن هذا الأمر يجعل حمد الله يتفوق على بعض النجوم العالمية، ولاعبي فريق برشلونة الإسباني، مثل سيليسين حارس الفريق (2 مليون يورو)، مجافعه الفرنسي لونغلى (3 ملايين يورو)، وأيضا جورى ألبا وسيرجى روبيرتو (4 ملايين يورو)”.

وبصم حمد الله على موسم رائع مع الفريق الأصفر، توج رفقته بجائزتي هداف الموسم، بعد أن وقع 34 هدفا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري، كما توج أيضا بجائزة أحسن لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم.