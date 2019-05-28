زوجة أحداد تخطف الأنظار في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية – صور

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خطفت زوجة اللاعب المغربي، حميد أحداد، المحترف في فريق الزمالك المصري، ليلة أول أمس الأحد، الأنظار خلال احتفالات فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أحرزها ضد فريق نهضة بركان.
وظهرت زوجة أحداد رفقته على أرضية الملعب، بعد صافرة النهاية، التي أعلنت فوز الزمالك باللقب الإفريقي، وقد انتشرت صورها في صفحات مشجعي النادي، والصفحات المغربية، المهتمة بحياة المشاهير، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن ظهرت زوجة أحداد رفقته في حفل خطوبة زميله في الزمالك، محمد عنتر، وأشاد الجمهور بحسنها، وخطفت الأنظار كذلك بإعلان انتمائها إلى مشجعي فريق الوداد البيضاوي، عبر إشارة يديها.
وأحرز أحداد رفقة الزمالك اللقب الإفريقي، عبر التفوق في ضربات الجزاء، 5-4، على فريق نهضة بركان، الذي لم يستطع الحفاظ على تقدمه، الذي أحرزه في المغرب بهدف لمثله، وخسر في الوقت الأصلي من مباراة الإياب في مصر بالنتيجة نفسها.
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