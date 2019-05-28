نشرة خاصة: موجة حر في المغرب.. الحرارة ستصل 43 درجة -التفاصيل

كشفت مديرية الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن المغرب سيشهد موجة حر ابتداء من بعد غد الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، أن دراجات الحرارة ستتراوح بين 34 و43 درجة.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يبقى الطقس، يوم غد الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية وسوس، وكذلك أقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل و الصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.

وسيلاحظ تمركز سحب ضعيفة الاستقرار وسحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس خلال الزوال، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.