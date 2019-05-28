تعبان | جوان صفدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق الفنان الفلسطيني جوان صفدي الأغنية الثالثة بعنوان "تعبان"، من ألبوم "ابعد عن الشرق وغنيله". لحن بسيط، تسوده الوتريات والإيقاع، كلمات خفيفة الظل، وفيديوكليب يقتصر على جوان صفدي يحمل بين ذراعيه حملًا صغيرًا ويجلس في الجزء الخلفي من شاحنة تسير في طريق جبلي فلسطيني. كلمات الأغنية ونا ماني راعي تني اسرح بالخرفان الخرفان السودا الهاجة من الرعيان تراني شايل الدنيا ع كتوفي عكِني ناقص هموم العِجان أنا تعبان ضهري طق من الحملان يا ابني أنا تعبان أنا عايف حالي وماني عارف حالي وين أروح تراني ماشي من دون رجلين Advertisements درب التبانة لفيته بغمضة عين نايم أو صاحي أو بين البينين بدلت العالم بهالأربع حيطان أنا تعبان ضهري طق من الحملان يا ابني أنا تعبان أنا عايف حالي وماني عارف حالي وين أروح أنا من الناصرة وأبوي نجار يبنيلي سفينة أكبر من الدار بلا حيوانات وبلا جميلة نوح لو بدي بمشي فوق الطوفان بس تعبان

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