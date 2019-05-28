بعد إدخالها بطرق غير قانونية.. ماليزيا تعيد نفايات بلاستيكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت السلطات الماليزيّة اليوم، الثلاثاء، بإعادة نفايات بلاستيكية ملوّثة، كانت قد أُدخلت إلى البلاد بشكل غير قانونيّ، على أنّها نفايات قابلة لإعادة التّدوير.

وبلغ حجم هذه النفايات نحو 3 آلاف طنّ، قالت وزير البيئة الماليزية يو بي ين إن النفايات المجمّعة في 60 حاوية ضخمة، مبيّنةً أنّه سيتمّ إعادة إرسالها إلى الدول القادمة منها، انطلاقا من ميناء مدينة كلانج الساحلية، وفق ما صرّحت به للصحفيين اليوم، الثلاثاء.

وأشارت يو في بيانها للصحافة إلى أن مصدر النفايات غير القانونية هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وبنغلاديش واليابان والسعودية، داعيةً هذه الدول إلى إعادة تدوير نفاياتها، والتخلي عن إرسالها إلى ماليزيا؛ فيما انتقدت بالمقابل الجهات المسؤولة عن إدخال النفايات، واصفةً إيّاها على أنّها "غير محبّة للبلاد".

وكانت السلطات الماليزية قد أعادت في 29 نيسان/ أبريل المنصرم، نحو 5 حاويات ضخمة من النفايات البلاستيكية، إلى مصدرها إسبانيا، كانت قد أدخلت البلاد بطريقة غير قانونية.

وشهدت ماليزيا تحوّلًا للوجهة الرئيسية البديلة للنفايات البلاستيكية،بعد أن حظرت الصين الواردات من تلك النفايات العام الماضي، الأمر الذي تسبب بتعطل تدفق ما يزيد على 7 ملايين طن منها سنويًّا.