انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تعلق على حكم عراقي بإعدام 4 من مواطنيها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها تكثف الجهود لتجنيب 4 من مواطنيها أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق، على خلفية انتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن حكومة باريس لم تبذل أي جهد لاستعادة الفرنسيين الملتحقين بصفوف "داعش"، ومن ضمنهم الأربعة الذين صدرت أحكام بحقهم الأسبوع الحالي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موقف بلاده بشأن مواطنيها المنضمين إلى "داعش".

وقال في تصريح لإذاعة "فرانس ـ إنتر" المحلية: إن "الإرهابيين الأربعة يجب أن يُحاكموا في مكان ارتكابهم الجرائم".

وأضاف مستدركاً: "نحن نضاعف الجهود لتجنيبهم عقوبة الإعدام"، لافتاً إلى أنه تحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح حول القضية.

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وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها تحترم السيادة العراقية، لكنها تعارض حكم الإعدام، في أي وقت، وفي أي مكان.

والأحد الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، حكماً بالإعدام بحق 3 فرنسيين إثر إدانتهم بالانتماء إلى "داعش"، قبل أن تصدر أمس حكماً بإعدام فرنسي رابع لإدانته بالتهمة نفسها.

وأجريت محاكمة الفرنسيين الأربعة بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً، أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل حقيقي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد، بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.