إذاعة أمريكية: ضربات روسية ضد مليشيات إيرانية في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن سنوات العسل بين روسيا وإيران، الممتدة منذ اندلاع المواجهات على الأراضي السورية، قد انتهت وبدأت موسكو تتخذ إجراءات تأديبية ضد المليشيات الإيرانية المتواجدة هناك، بحسب ما ذكرته إذاعة صوت أمريكا "في أو إيه"، الثلاثاء.

ونفذت الشرطة العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي، مداهمة ضد أفراد مليشيات مدعومة من طهران كانت تتمركز في مطار حلب الدولي، فيما تم اعتقال عدد من قادة المليشيات الإيرانية في أعقاب ذلك، ما اعتبره البعض حلقة في التوترات بين القوات الروسية والجماعات الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه.

ويرى محللون أن الحرب المطولة في سوريا خلقت فجوة بين روسيا وإيران؛ حيث يؤكد الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فيليب سميث أن "هناك توترات واضحة قائمة بين موسكو وطهران على الأراضي السورية"، مضيفا: "مثل هذه الأشياء (الغارة التي نفذت في حلب) تحدث في مناطق الصراع، لأن هناك أنشطة إجرامية تتم على الأرض".



وأوضحت إذاعة صوت أمريكا أن حوادث مماثلة وقعت في جميع أنحاء سوريا خلال العامين الماضيين. ويرى بعض المحللين أن القوات الروسية والإيرانية تبحثان عن فرص اقتصادية في سوريا بعد سيطرتهما على مناطق أكثر في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي السوري جوان حمو: "يوجد الآن مزيد من نقاط الاحتكاك بين البلدين أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، فمن الطبيعي أن تراهم يتنافسون للفوز بعقود مع الحكومة السورية".