محمد بن زايد يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بإعادة انتخابه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجنوب أفريقيا وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جنوب أفريقيا وشعبها.

وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.